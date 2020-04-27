Брэд Питт высмеял слова Дональда Трампа о коронавирусе в шоу SNL

https://static.news.ru/photo/c7e53698-8864-11ea-a2e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nbc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актёр Брэд Питт иронично прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о пандемии коронавируса.

Питт принял участие в скетч-шоу Saturday Night Live, в котором исполнил роль доктора Энтони Фаучи, который работает одним из главных членов специальной группы Белого дома по борьбе с COVID-19. В ролике персонаж попытался объяснить, что именно имел в виду Трамп, говоря о вирусах и анализах.

На заявление американского лидера, что пандемия закончится «относительно скоро», Питт дал комментарий, что понятие «относительно» растяжимо. А когда Трамп сказал, что тесты на коронавирус «прекрасны», актёр отметил, что не уверен в адекватности такой характеристики медицинских анализов.

Как писал NEWS.ru, Брэд Питт взял на себя роль ведущего прогноза погоды в шоу своего коллеги Джона Красински, известного как звезда американской адаптации сериала «Офис» британского комика Рики Джервейса.