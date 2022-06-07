«Сознательно навредила»: Питт обвинил Джоли в сговоре с русским олигархом Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с российским олигархом

Фото: Bonnie Cash/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджелина Джоли

Голливудский актер Брэд Питт обвинил свою экс-супругу Анджелину Джоли в том, что она сознательно скрыла от него информацию о продаже своей доли в винном бизнесе с целью навредить ему. Об этом артист рассказал в рамках очередного судебного заседания по делу о незаконной продаже.

В ходе слушания актер сделал акцент на то, что у супругов была договоренность ни при каких обстоятельствах не продавать бизнес без обоюдного согласия.

Джоли провела, а затем тайно завершила предполагаемую продажу, намеренно держа Питта в неведении и сознательно нарушая договорные права Питта, — заявили его адвокаты.

В 2021 году Анджелина Джоли продала свою часть винодельни Miraval российскому олигарху Юрию Шефлер. По мнению команды Брэда Питта, алкогольный магнат сразу намеревался выкупить весь бизнес.

С тех пор, как Шефлер заявил о приобретении доли Джоли в Miraval, он начал враждебное поглощение винного бизнеса, дестабилизировав деятельность Miraval и стремясь получить доступ к конфиденциальной и служебной информации Miraval в интересах своего конкурирующего предприятия, — поделились информацией защитники актера.

Судебный процесс над Анджелиной Джоли начался в феврале 2022 года. Брэд Питт обвинил свою бывшую жену в том, что она продала долю в бизнесе, не получив разрешения на сделку, и умышленно скрыла детали. Актер пожаловался, что новый компаньон внёс хаос в управление компанией.