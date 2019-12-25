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Актёры Голливуда Брэд Питт и Дженнифер Анистон поговорили и простили друг друга за прошлые обиды. Сейчас они поддерживают дружеские отношения.

По данным US Weekly, Энистон недавно устроила вечеринку, на которую пригласила своего бывшего супруга. Звездам удалось уединиться и откровенно поговорить. Они пришли к выводу, что только один раз проговорят развод, так как им не обоим стоит анализировать прошлое. После этого Питт признал, что поступил некрасиво по отношению к своей экс-жене, уйдя к актрисе Анджелине Джоли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Джоли обвинила бывшего мужа в неуплате алиментов. Но Питт оправдался: доказал, что перевёл на её счёт 8 млн долларов на покупку дома и ещё 1,3 млн — на содержание детей.