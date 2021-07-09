Брат Моргенштерна рассказал об отношениях рэпера с тёщей и тестем

Рэпер Алишер Моргенштерн в прекрасных отношениях с родителями своей невесты Дилары несмотря на все свои выходки и эпатажный образ. Как рассказал его двоюродный брат Максим изданию StarHit, тесть и тёща относятся ко всему с юмором.

Недавно поклонников рэпера шокировала выходка Моргеншнерна на борту его личного самолёта. Он полностью разделся и решил «попариться» как в бане прямо на борту. Фотографии он выложил в Instagram. При всём этом действе присутствовали мама и папа Дилары и она сама, родители отвернулись и прикрыли глаза рукой, хотя было видно, что они смеются от души.

Во мужик! Во кайфует! Был бы я постройнее, как в молодости, разлёгся бы тут и как попарился бы! Но я уже в возрасте, так что ты, Диларик, извини, что-то я стесняюсь, — сказал на это отец девушки.

Брат Моргенштерна дружит с родственником с самого детства, они и сегодня проводят много времени вместе. Правда, раскрывать всех подробностей скорой свадьбы он не стал, сказал только, что звёздная пара пока думает о дате и месте торжества.

Ранее 21-летняя Дилара получила от рэпера настоящее предложение руки и сердца. Во время съёмок клипа Алишер, как и положено, встал на одно колено и попросил выйти за него. Правда он был в одних трусах. Она ответила согласием.