Брат Кузьмина рассказал, как Пугачёва сбежала с певцом от третьего мужа

Брат Владимира Кузьмина Александр рассказал, как Алла Пугачёва тайком сбежала от третьего мужа провести время в компании певца. На тот момент она была замужем за Евгением Болдиным и встречалась с Владимиром Кузьминым, пишет «Собеседник».

Артисты поехали развлекаться в государственный пансионат на Истре, куда их сопровождал Александр Кузьмин. Простым людям в это заведение было не попасть, поездку организовал руководитель группы «Рецитал» Александр Юдов.

В пансионате певцы отмечали 31-й день рождения Владимира Кузьмина. Они катались на лодках и гуляли до утра.

Наша поездка состоялась втайне от третьего мужа Пугачёвой Евгения Болдина. Ему не нравился творческий дуэт Аллы с Владимиром, — рассказал брат Кузьмина.

Алла Пугачёва и Евгений Болдин состояли в официальном браке с 1985 по 1993 год. В это время у певицы и появился молодой фаворит Владимир Кузьмин.

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Евгений Болдин был концертным директором Пугачёвой. Он был женат, а она замужем за Стефановичем. И когда обе пары примерно в одно время расстались, профессиональные отношения Болдина и Пугачёвой эволюционировали в романтические.