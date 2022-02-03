Брат иллюзиониста Андрея Сафронова ответил на слухи о его госпитализации

Иллюзионист Андрей Сафронов не госпитализирован, а проходит плановую диспансеризацию, рассказал его брат Сергей Сафронов. По данным «Газеты.Ru», ранее 39-летний ведущий жаловался на проблемы после перенесённого коронавируса.

Андрей проходит обычную диспансеризацию, — подчеркнул Сергей Сафронов.

Ранее народного артиста России Бориса Щербакова повторно госпитализировали из-за заражения коронавирусом. По данным СМИ, изначально он обратился к медикам из-за сильной слабости и кашля.

Результаты теста на COVID-19 показали у артиста положительный результат. Ему также сделали КТ, однако она не выявила наличие воспаления лёгких. Сатурация — 99%. Уточняется, что состояние Щербакова оценивается как средней степени тяжести. Другие подробности госпитализации неизвестны.

Щербаков исполнил роли в фильмах «Шаг навстречу» (1975), «Долгие вёрсты войны» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Битва за Москву» (1985), «Легенда № 17» (2013) и других. Он также играл в московских театрах и вёл программы на телевидении.