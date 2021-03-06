Брат экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» считает, что тот стал жертвой порчи

https://static.news.ru/photo/e04e316a-7e9c-11eb-8dd1-96000091f725_660.jpg Андрей Сафронов Фото: andreysafronov_official/instagram.com

Экс-ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов, который объявил о заболевании раком лимфатической системы, мог стать жертвой порчи. Такое мнение высказала сначала телеведущая Лера Кудрявцева, а потом и его брат.

Кудрявцева считает, что её коллегой по телеэфиру мог остаться недоволен кто-то из магов, не сумевших пробиться в следующий этап. Если он счёл виновным ведущего, то мог наслать на него порчу.

Когда я услышал об этом диагнозе, у меня первая мысль была, что это экстрасенсы могли сделать. Мы в этой программе были как скептики, постоянно разоблачали экстрасенсов, и они часто на нас злились и делали очень много плохого, — сообщил брат Сафронова Андрей в эфире НТВ.

Сам он в экстрасенсорику верит, хотя и считает, что там есть много шарлатанов.

Сам Сафронов ранее сообщил, что о раке лимфатической системы он узнал случайно, проходя обычный медицинский осмотр. Врачи заметили неладное и решили исследовать щитовидную железу Сафронова. После того как медики обнаружили опухоль, артист решил лечиться в государственной клинике.

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