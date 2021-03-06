16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Брат экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» считает, что тот стал жертвой порчи

19:52, 06 марта 2021
Андрей Сафронов Андрей Сафронов Фото: andreysafronov_official/instagram.com

Экс-ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов, который объявил о заболевании раком лимфатической системы, мог стать жертвой порчи. Такое мнение высказала сначала телеведущая Лера Кудрявцева, а потом и его брат.

Кудрявцева считает, что её коллегой по телеэфиру мог остаться недоволен кто-то из магов, не сумевших пробиться в следующий этап. Если он счёл виновным ведущего, то мог наслать на него порчу.

Когда я услышал об этом диагнозе, у меня первая мысль была, что это экстрасенсы могли сделать. Мы в этой программе были как скептики, постоянно разоблачали экстрасенсов, и они часто на нас злились и делали очень много плохого, — сообщил брат Сафронова Андрей в эфире НТВ.

Сам он в экстрасенсорику верит, хотя и считает, что там есть много шарлатанов.

Сам Сафронов ранее сообщил, что о раке лимфатической системы он узнал случайно, проходя обычный медицинский осмотр. Врачи заметили неладное и решили исследовать щитовидную железу Сафронова. После того как медики обнаружили опухоль, артист решил лечиться в государственной клинике.

Как писал NEWS.ru, Алла Пугачёва испытывает серьёзные проблемы со здоровьем и вокруг неё наблюдается отрицательная энергетика. Такой приговор Примадонне озвучила женщина-экстрасенс. В ответ та заявила, что «не лезет в эту муть», а жить надо мгновением.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео