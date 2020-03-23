https://static.news.ru/photo/f7dc70d0-6caa-11ea-b52f-fa163e074e61_660.jpg Диана Гурцкая Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Брат Дианы Гурцкой — Роберт — опубликовал фото в социальной сети Instagram, на котором певица изображена без своего неизменного аксессуара — солнечных очков.

Он пояснил, что фотографию сделал известный грузинский фотограф. На фото певица примерила образ в восточном стиле — её глаза прикрывает аксессуар с монетами, губы ярко накрашены, а волосы распущены.

Подписчики восхитились образом певицы и похвалили работу фотографа. Некоторые даже сравнили Диану Гурцкую с царицей.

Потрясающая фотография! Фотограф и правда отличный, а Диана — красавица! — привели слова подписчиков на портале Starhit.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Диана Гурцкая не находит причин менять в РФ брачный возраст. Она отметила, что в стране нет объективных причин ни для его снижения, ни для его увеличения.