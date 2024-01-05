Бодров и Балабанов, театр, отсутствие жены: где сейчас актер Кирилл Пирогов

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Кирилл Пирогов в спектакле «Театральный роман». Театр «Мастерская Петра Фоменко»

Заслуженный артист России Кирилл Пирогов в последнее время редко снимается в кино. Практически все время он уделяет театру. В каких проектах сейчас задействован актер, что известно о его личной жизни?

Начало карьеры Пирогова

Кирилл Пирогов родился 4 сентября 1973 года в Тегеране. Там его семья оказалась из-за работы отца, сотрудника Министерства внешней торговли СССР, занимавшегося вопросами экспорта и импорта строительной техники. По роду службы ему часто приходилось бывать в зарубежных командировках и подолгу жить за границей.

После Ирана семья Пирогова жила в Венгрии, а затем, когда мальчик пошел в школу, вернулась на родину.

Пирогов учился в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина. В 1994 году он начал играть в Мастерской Петра Фоменко. Артист отмечал, что театр для него важнее кино.

«Театр — это такое место, где ты учишься жить, работать, дышать. А кино — это выход все равно в довольно короткий момент прекрасных и удивительных встреч в жизни с людьми. Он короткий и фрагментарный очень», — объяснял Пирогов.

В кино актер дебютировал в 1995 году в картине «Орел и решка». Он не только сыграл главную роль, но и получил несколько наград, включая большой приз кинофестиваля «Литература и кино».

Пирогов и фильм «Брат-2»

Популярность пришла к Пирогову пришла после выхода ленты «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова, где он сыграл друга Данилы Багрова (Сергей Бодров).

«Леша Балабанов — невероятно талантливый режиссер, выросший из документального кино, со своей позицией по определенным вопросам. В этом смысле он всегда пытался быть простым. Если говорить про Сережу Бодрова, я не знаю другого человека, артиста с таким невероятным обаянием. Он тоже был прост в обращении, при этом очень образованный, влюбленный в кино, мечтавший снимать свои фильмы, и не очень хотел быть артистом. Он вызывал у людей огромное доверие, оно ни с кем не сравнится. Они оба через простоту приходили к публике и этим самым располагали ее к себе» — отметил артист в беседе с ТАСС.

После этого он снимался в проектах «Сестры», «Азазель», «Прогулка», «Доктор Живаго», «Жмурки», «Питер FM», «Плюс один», «Игра», «Обитаемый остров: Схватка», «Адмиралъ», «Откровения», «Поклонница», «Выключатель», «Братство», «Портрет незнакомца», «Мятежный», «Переговорщик» и другие.

Всего в фильмографии Пирогова более 40 работ.

Что известно о личной жизни Пирогова

Кирилл Пирогов не распространяется о своей личной жизни.

Известно, что 50-летний артист не женат. Детей у него тоже нет.

«Зачем задавать вопросы о том, что я ем и кого люблю. Это абсурд! Я не закрыт, просто считаю, что обсуждать частную сторону жизни не стоит. Сама жизнь такая большая и разнообразная, о ней можно говорить бесконечно. Она гораздо интересней, чем мелкие подробности, которые мало чем отличаются от жизни всех остальных людей», — комментировал Пирогов.

Чем сейчас занимается Пирогов

Кирилл Пирогов много времени отдает театру. Он не любит светские мероприятия и не ведет соцсети.

Сейчас актер задействован в спектаклях «Женитьба Фигаро», «Семейное счастье», «Вишневый сад», «Сон в летнюю ночь», «Триптих», «Безумная из Шайо», «Театральный роман» и «Сказка Арденского леса».

В скором времени должен также выйти сериал «Юг» с его участием.

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