Браки, дети, гастроли: где сейчас группа «Корни», почему не берут Асташенка

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Группа «Корни»

Группа «Корни» была крайне популярна в 2000-х, однако со временем пропала и с телевидения, и со страниц прессы. Что случилось с ее участниками, кто покинул коллектив и почему в группу не возвращается Александр Асташенок?

Как появилась группа «Корни»

Группа «Корни» была создана во время проекта «Фабрика звезд» и стала её победителем в конце 2002 года. Спустя год коллектив представлял Россию на международном конкурсе «Евробест» в Каннах. «Корни» заняли 6-е место с песней группы Queen «We Will Rock You». В декабре 2003 года коллектив выпустил дебютный альбом «На века», на три песни из которого («Я теряю корни», «Плакала берёза» и «Ты узнаешь ее») были сняты видеоклипы.

В июля 2004 года «Корни» отправилась в свой первый гастрольный тур по России. Одним из хитов того времени стала композиция коллектива «С днём рождения, Вика!». В канун 2005 года группа выпустила клип на песню «С Новым годом, люди!». Тогда же группа работала над вторым альбомом — «Дневники», который презентовала в мае 2005 года.

В августе 2006 года группа выпустила клип на песню «Наперегонки с ветром», которая стала саундтреком к телесериалу «Кадетство» на канале СТС. Кроме того, коллектив часто появлялся на телевидении: в качестве участников ток-шоу и камео в высокорейтинговых ситкомах, например, «Счастливы вместе». В 2008 году «Корни» гастролировали в США.

Группа удостоилась четырех премий «Золотой граммофон»: в 2004 году за песню «С днем рождения, Вика!», в 2005 году — за «25-й этаж», в 2006 году — «Об этом я буду кричать всю ночь» и в 2012 году — за композицию «Просто любовь», записанную совместно с Любэ и In2nation.

Как менялся состав участников группы «Корни»

Изначально в коллективе состояли Александр Бердников, Алексей Кабанов, Александр Асташенок и Павел Артемьев. Однако со временем Асташенок и Артемьев покинули коллектив, после чего в СМИ стали критиковать «Корни».

«Еще через пять лет, после ухода Александра Асташенка и Павла Артемьева, проект окончательно захирел. Фактически живые и действующие, „Корни“ на данный момент не представляют никакого интереса даже для корпоративных заказчиков», — писал портал Афиша Daily.

Нынешний состав коллектива следующий: Александр Бердников, Алексей Кабанов, Дмитрий Пакуличев.

Фото: Darya Orlova/Global Look Press Группа «Корни»

Чем сейчас занимаются участники группы «Корни»

Минувшей зимой «Корни» выступили вместе с Асташенком, после чего в СМИ распространился слух о его возвращении в состав коллектива. Сплетни были пресечены во время интервью у Яны Чуриковой.

«Сказал „ухожу“ — и ушел, не то что Асташенок: „Пустите в группу, пустите!“ Почему не пускаем? Не хотим. И так на троих дербаним зарплату, а еще и на четверых?» — сказал Бердников.

Нынешний состав хотел бы вернуть Артемьева. Вместе с этим музыканты подчеркнули, что уважают выбор коллеги.

«Мы зовем, но он не приходит», — заявил Бердников.

«Паша отказывается с нами выступать. Ну, в принципе, в этом поддерживаю! Я всецело за. Молодец. Он свою линию выбрал», — добавил Кабанов.

Что касается личной жизни, то каждый из участников по-своему счастлив. Бердников больше 15 лет счастлив в браке с Ольгой Мажарцевой. Пара воспитывает четверых детей: дочь Милану, сына Марселя, а также близняшек Розу и Валентину. Кабанов женат на девушке Розалии, которая в 2014 году подарила ему дочь Алису.

«Меня зовут Алексей, и мне хотелось, чтобы имя дочери было созвучно моему — либо Александра, либо Алиса», — признавался артист в одном из интервью.

Пакуличев женат на Евгении Бесяковой. После свадьбы в 2012 году у пары родился сын Кристиан.

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