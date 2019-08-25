https://static.news.ru/photo/fa5b8462-c7b0-11e9-81e6-fa163e074e61_660.jpg Божена Рынска Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдова основателя телеканала НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска поделилась с подписчиками радостной вестью — скоро у неё и её покойного мужа должен родиться первенец.

У нас с Игорем будет ребёнок. Это девочка. Девочка Игоря. И она здорова, насколько можно судить о здоровье по суперпрогрессивным скринингам, — написала она на своей странице в Facebook.

Рынска также призналась, что сама не может родить ребёнка, поэтому ей пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Таким образом она решила бороться с затяжной депрессией, в которую впала после смерти мужа. Рынска призналась, что теперь все её мысли сконцентрированы на будущей дочке, которая родится в начале 2020 года. Она уже даже выбрала имя для малышки, решив назвать её Евгенией.

Вместе с тем Рынска оказалась в долгах, так как в настоящее время ей нечем платить за услуги суррогатной матери. Она обратилась к своим подписчикам, друзьям и коллегам с просьбой помочь ей деньгами.

Всё моё богачество ушло на американских адвокатов. Надеюсь воспитать мою девочку в любви и уважении к Игорю, — заключила Божена.

Политтехнолога и сооснователя НТВ Игоря Малашенко нашли мёртвым в Испании 25 февраля 2019 года. По результатам токсикологической экспертизы ничего подозрительного в его смерти не обнаружили. По данным полиции, медиаменеджер покончил с собой. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее News.ru писал о том, что журналистка Божена Рынска взяла фамилию покойного мужа Игоря Малашенко. По её словам, это произошло ещё в сентябре прошлого года.