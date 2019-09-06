https://static.news.ru/photo/87f138be-d173-11e9-ac35-fa163e074e61_660.jpg Божен Рынска Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдова основателя телеканала НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заранее нашла опекуна для своего будущего ребёнка, который достаточно состоятелен, чтобы позаботиться о малыше в случае её смерти.

На случай, если не смогу справиться с чёрным отчаяньем и депрессия отправит на тот свет, я бы хотела, чтобы её опекуном стала подруга, которой доверяю, — поделилась Рынска, добавив, что всё своё имущество отпишет ребёнку.

По её словам, у её подруги есть недвижимость в Москве, поэтому она точно сможет позаботиться о её дочери. Она решила назвать малышку Евгенией, передаёт Starhit .

Ранее News.ru сообщал, что Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсон. Это может быть связано с её намерением завести ребёнка от покойного супруга с помощью замороженных эмбрионов.