«Боюсь выпасть из обоймы»: пять неожиданных фактов о Дмитрии Нагиеве

4 апреля телеведущему Дмитрию Нагиеву исполнилось 55 лет. Сегодня он один из самых востребованных артистов России. Ведёт множество телешоу, снимается в рекламе, играет в фильмах и сериалах, но крайне редко рассказывает о себе. Пять малоизвестных фактов о юбиляре — в материале NEWS.ru.

Вырос на руках у деда-фронтовика

В шутливых отступлениях во время ведения телепрограмм Нагиев часто упоминает остроты своего деда. Однажды в эфире проекта «Новые русские сенсации» на НТВ шоумен признался, что «вырос у него на руках».

Мамин папа — Захар Сидорович Мельников. Он воевал, был офицером, закончил [войну] майором. Мой дед Захар из тех, про кого снимают фильмы. Поскольку он был политрук, то первым рвался из окопа с криком «Вперёд, за Родину!» и маузером в руке, — рассказал Дмитрий Нагиев.

Во время Великой Отечественной войны дед будущего ведущего получил тяжёлое ранение: пуля вошла в грудь мужчины в четырёх сантиметрах от сердца и вышла под лопаткой. По словам Нагиева, в детстве он боялся даже смотреть на эти шрамы.

Как тогда могли зашить? Что нашли, тем и зашили. Я смотрел на раны, и мне было страшно. Сейчас я понимаю, что это красиво, это по-мужски. Это не те шрамы, которые нам рисуют на съёмках фильмов, — отметил артист.

Плохо спит и боится потерять работу

Статус миллионера и секс-символа Дмитрий Нагиев получил далеко не сразу. Выпускник Ленинградского электротехнического института сначала занимался фарцовкой, отслужил в армии, затем получил актёрское образование и играл в театре, вёл дискотеки, работал на радио.

Нагиеву пришлось долго ждать настоящего успеха. Поэтому, когда его звёздный час наконец настал и предложения от кино- и телепродюсеров посыпались одно за другим, он был не в силах остановиться. Актёр признаётся, что такая занятость идёт в ущерб его общению с близкими и здоровью. В интервью журналу «Антенна» шоумен рассказывал, что много лет испытывает проблемы со сном и считает это своей трагедией. Однако продолжает «молотить и молотить» перед камерой.

Дмитрий Нагиев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Меня так долго не снимали, что когда стали писать под меня, я стал страшно бояться выпасть из обоймы. Поэтому продолжаю молотить и молотить, — объяснил артист.

Почти не имеет друзей

Со студенческих лет Дмитрий Нагиев дружит с актёром Игорем Лифановым. Сегодня оба крайне занятые люди, видеться удаётся нечасто. Но само понимание, что они есть друг у друга, Нагиев называет для себя крайне важным.

Актёр не скрывает, что «достаточно скуп в отношениях с людьми».

У меня очень ограниченный круг [близких], у меня нет друзей, с кем я мог бы поехать на рыбалку. Да я вообще не люблю рыбалку и подобное времяпрепровождение. Может быть, конечно, я тем самым оправдываю их отсутствие. Но на сегодняшний день у меня нет ни рыбалки, ни друзей, с которыми я мог бы туда пойти. Вся дружба так или иначе сводится к рабочим моментам, — признаётся ведущий.

Комплексует из-за роста

По словам Дмитрия Нагиева, он всегда испытывал «комплекс не очень высокого человека», считая свой рост — 174 см — далёким от идеала. С годами актёр пришёл к выводу, что именно этот момент стал «отправной точкой в желании достичь чего-то».

Как мужчина, не состоявшийся на любовном поприще, пытается добирать солидности и мощи большой машиной, я, может быть, пытаюсь работами прибавить себе роста, — заметил актёр.

Совет матери об отношении к женщинам запомнил на всю жизнь

В интервью журналисту Юрию Дудю на YouTube-канале «вДудь» Нагиев рассказал о разговоре с матерью, который запомнил на всю жизнь. Беседа касалась отношений с женщинами.

Мне было лет 17, мы шли от метро и разговаривали. Она спросила: «Как у тебя с Олей?» Я ответил: «Замечательно, мам. Столько всего нового, необычного. Я, вообще, такое удовольствие получаю». Она остановилась и сказала: «Димочка, ты должен жить так, чтобы сначала хорошо было ей. А потом, если останется время, чтобы хорошо было тебе». Я это запомнил навсегда и до сих пор пытаюсь делать хорошо ей, — рассказал ведущий.

В отличие от многих звёзд, Нагиев редко появляется на светских мероприятиях, если это не касается его работы, и никогда не делится подробностями своей личной жизни. Подобные откровения он считает «душевной проституцией».

Я не отношусь к тем людям, которые рассказывают, как зачал ребёнка, с кем поехал на Мальдивы. Мне это претит, — объясняет Дмитрий Нагиев.

Принимая публичность как часть выбранной им профессии, актёр подчёркивает, что члены его семьи не хотят быть в центре внимания СМИ. Он уважает их выбор и соглашается отвечать на вопросы только о сыне Кирилле, который стал актёром, как и его отец.