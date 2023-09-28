«Боюсь убить эту мразь»: отец Фриске о выходе в свет Шепелева с внуком Super.ru: отец Фриске заявил, что Шепелеву «голову оторвут»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Шепелев

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Копылов в интервью Super.ru отреагировал на недавний выход в свет Дмитрия Шепелева с 10-летним внуком Платоном. Мужчина заявил, что боится встречаться с бывшим зятем, чтобы не навредить ему. Он также предположил, что Шепелева ждут проблемы в жизни. Копылов добавил, что радуется успехам талантливого внука, у которого «мамины характер и улыбка».

Я боюсь, если встречу его, могу что-нибудь натворить, убить эту мразь. Терять мне уже нечего. Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы, однозначно: или заболеет, или голову оторвут, — пообещал Копылов.

Отце Фриске подчеркнул, что больше не будет пытаться встретиться с Платоном, несмотря на определение судом времени для общения мальчика с родственниками певицы. Копылов пояснил, что ждет, когда внук подрастет и сам захочет встретиться с семьей матери.

Фото: Пресс-служба WINK Сергей Жуков и Шура Фото: Пресс-служба WINK Сергей Жуков и Шура Фото: Пресс-служба WINK Съемочная команда сериала «Плакса» Фото: Пресс-служба WINK Съемочная команда сериала «Плакса» Фото: Пресс-служба WINK Сергей Жуков и Шура Фото: Пресс-служба WINK Сергей Жуков и Шура Фото: Пресс-служба WINK Сергей Жуков с детьми и женой Фото: Пресс-служба WINK Сергей Жуков с детьми и женой Фото: Пресс-служба WINK Алексей Серов Фото: Пресс-служба WINK Алексей Серов Фото: Пресс-служба WINK Шура Фото: Пресс-служба WINK Шура Фото: Пресс-служба WINK Анна Цуканова-Котт Фото: Пресс-служба WINK Анна Цуканова-Котт Фото: Пресс-служба WINK Елена и Антон Пинские с сыном Фото: Пресс-служба WINK Елена и Антон Пинские с сыном Фото: Пресс-служба WINK Ирина Безрукова Фото: Пресс-служба WINK Ирина Безрукова Фото: Пресс-служба WINK Дмитрий Шепелев с сыном Платоном Фото: Пресс-служба WINK Дмитрий Шепелев с сыном Платоном Фото: Пресс-служба WINK Виталия Корниенко Фото: Пресс-служба WINK Виталия Корниенко Фото: Пресс-служба WINK Ника Жукова Фото: Пресс-служба WINK Ника Жукова Фото: Пресс-служба WINK Регина Тодоренко Фото: Пресс-служба WINK Регина Тодоренко Фото: Пресс-служба WINK Маша Малиновская Фото: Пресс-служба WINK Маша Малиновская

Ранее юрист Алексей Моисеев заявил, что шансы Владимира Копылова отсудить внука у Шепелева и стать его опекуном низкие. Правозащитник отметил, что ведущий «не является изгоем общества», чтобы суд ограничивал его в родительских правах. Кроме того, при выборе опекуна учитываются физические возможности и жилищные условия, что может сыграть против Копылова, пояснил юрист.

До этого отец Копылов назвал внука Платона талантливым музыкантом, услышав его игру на гитаре. По словам мужчины, способности к музыке мальчику передались от мамы. Копылов подчеркнул, что прекратил судиться с отцом ребенка Дмитрием Шепелевым, чтобы не навредить внуку.