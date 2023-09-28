Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Копылов в интервью Super.ru отреагировал на недавний выход в свет Дмитрия Шепелева с 10-летним внуком Платоном. Мужчина заявил, что боится встречаться с бывшим зятем, чтобы не навредить ему. Он также предположил, что Шепелева ждут проблемы в жизни. Копылов добавил, что радуется успехам талантливого внука, у которого «мамины характер и улыбка». 

Я боюсь, если встречу его, могу что-нибудь натворить, убить эту мразь. Терять мне уже нечего. Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы, однозначно: или заболеет, или голову оторвут,пообещал Копылов.

Отце Фриске подчеркнул, что больше не будет пытаться встретиться с Платоном, несмотря на определение судом времени для общения мальчика с родственниками певицы. Копылов пояснил, что ждет, когда внук подрастет и сам захочет встретиться с семьей матери.

Сергей Жуков и Шура

Фото: Пресс-служба WINK

Сергей Жуков и Шура

Съемочная команда сериала «Плакса»

Фото: Пресс-служба WINK

Съемочная команда сериала «Плакса»

Сергей Жуков и Шура

Фото: Пресс-служба WINK

Сергей Жуков и Шура

Сергей Жуков с детьми и женой

Фото: Пресс-служба WINK

Сергей Жуков с детьми и женой

Алексей Серов

Фото: Пресс-служба WINK

Алексей Серов

Шура

Фото: Пресс-служба WINK

Шура

Анна Цуканова-Котт

Фото: Пресс-служба WINK

Анна Цуканова-Котт

Елена и Антон Пинские с сыном

Фото: Пресс-служба WINK

Елена и Антон Пинские с сыном

Ирина Безрукова

Фото: Пресс-служба WINK

Ирина Безрукова

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном

Фото: Пресс-служба WINK

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном

Виталия Корниенко

Фото: Пресс-служба WINK

Виталия Корниенко

Ника Жукова

Фото: Пресс-служба WINK

Ника Жукова

Регина Тодоренко

Фото: Пресс-служба WINK

Регина Тодоренко

Маша Малиновская

Фото: Пресс-служба WINK

Маша Малиновская



Ранее юрист Алексей Моисеев заявил, что шансы Владимира Копылова отсудить внука у Шепелева и стать его опекуном низкие. Правозащитник отметил, что ведущий «не является изгоем общества», чтобы суд ограничивал его в родительских правах. Кроме того, при выборе опекуна учитываются физические возможности и жилищные условия, что может сыграть против Копылова, пояснил юрист.

До этого отец Копылов назвал внука Платона талантливым музыкантом, услышав его игру на гитаре. По словам мужчины, способности к музыке мальчику передались от мамы. Копылов подчеркнул, что прекратил судиться с отцом ребенка Дмитрием Шепелевым, чтобы не навредить внуку.