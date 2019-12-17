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Стас Барецкий заявил, что шведская активистка Грета Тунберг — его дочь. Питерский шоумен собирается провести ДНК-тест для доказательства своего отцовства, а также уверяет, что деньги юной экоактивистки его не интересуют.

По его словам, в конце 1990-х — начале 2000-х годов у него была связь с девушкой «лёгкого поведения», которая работала в отелях, которая, будучи беременной от него, переехала в Швецию,...