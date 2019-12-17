Народный артист РФ Михаил Боярский, который 26 декабря отметит 70-летие, признался, что стал ворчливым и озлобленным человеком, не воспринимающим современный мир.
Раздражения прибавилось, стал очень ворчливым, озлобленным и не воспринимаю современный мир никоим образом. Безумно жаль того, что мы потеряли — никак не соглашаюсь с тем, что происходит сегодня, по крайней мере, в театре, — цитирует РИА Новости артиста.
Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Боярский раскритиковал лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского и певицу Лайму Вайкуле за их критические высказывания в адрес России. Он заявил, что недопустимо «плевать туда, где из тебя сделали человека». С Покровским, заявил Боярский, говорить не о чем, так как лидер некогда популярной группы ему совершенно неинтересен. Что касается Вайкуле, то ей, отметил народный артист России, следует разобраться со своими личными ощущениями восприятия публики, которая как-то не так её принимает.