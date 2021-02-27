Боярский сбежал с пневмонией из больницы, чтобы отыграть в спектакле

https://static.news.ru/photo/61df2768-7946-11eb-ab45-96000091f725_660.jpg Михаил Боярский Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Боярский сбежал из больницы, куда попал с подозрением на пневмонию, чтобы отыграть свою роль в спектакле. После выхода на сцену актёр вернётся в клинику, где пройдёт обследование.

Артист почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Его жена Лариса Луппиан вызвала скорую, медики приняли решение отвезти Боярского в больницу. По словам жены Боярского, она сделал это, памятуя, как в прошлом году актёр упал в обморок после того, как ему сделали прививку.

Боярский и его супруга уже привились от коронавируса. Дополнительно Боярский «борется» с коронавирусом курением. С этой вредной привычкой артист не может расстаться уже много лет, а сейчас и вовсе оправдывает своё пристрастие гипотезой о том, что курение якобы помогает от COVID-19.

Курение спасает — это полная глупость, но для меня это несущественно, — оправдывает вредную привычку актёр в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ .

Следит за состоянием здоровья Боярского личный врач. Его, говорит Лариса Луппиан, можно позвать в любое время. Сам Боярский уверяет, что он уже «довольно стар и довольно болен», но жена артиста смеётся над этими высказываниями, объясняя их тем, что супруг напрашивается на комплименты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 71-летнего актёра Михаила Боярского, который сейчас находится в одной из больниц Санкт-Петербурга, выпишут уже в среду, он чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.