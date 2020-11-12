Боярский раскритиковал актёрские способности Харламова и Галустяна

https://static.news.ru/photo/3ed84090-2524-11eb-8321-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Боярский/Facebook

Михаил Галустян, Гарик Харламов и Сергей Светлаков являются хорошими юмористами, но до уровня кинематографа они «не созрели». Такое мнение высказал актёр Михаил Боярский.

Стоит им добраться до серьёзного кинематографа, они все пропадают. Значит, их не имели права использовать в таком амплуа. Это не их работа. Не получается сыграть характер, допустим, как сыграл Луспекаев Ноздрёва в телепостановке. А это безумно смешно, — написал актёр на своей странице в Instagram.

При этом он подчеркнул, что также разделяет юмористов. Так, по словам Боярского, ему гораздо ближе юмор Comedy Club, чем Евгения Петросяна. Но больше всего он любит советских комиков — Фаину Раневскую, Аркадия Райкина.

Чеховский юмор не сравнится ни с какими сегодняшними писателями-сатириками. Там всё гораздо глубже, тоньше, интереснее и смешнее, — заключает актёр.

Как писал NEWS.ru, Михаил Боярский отреагировал на скандал с интимным видео футболиста Артёма Дзюбы. Он поддержал спортсмена, заявив, что победа в футболе — лучший ответ хакерам, опубликовавшим скандальный ролик.