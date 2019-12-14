https://static.news.ru/photo/610e1f06-1e48-11ea-8b93-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Михаил Боярский поделился редким архивным кадром, где он запечатлён в окружении друзей: актёра Андрея Миронова и поэта-пародиста Александра Иванова. В 1986 году они вместе летали в Мексику на чемпионат мира по футболу.

1986 год. Поездка на чемпионат мира по футболу в Мексику с Андреем Мироновым и Александром Ивановым, — подписал фото в Instagram Боярский.

Этот кадр был сделан за год до смерти знаменитого актёра — в августе 1987 года Андрей Миронов скончался в Риге.

Как писал NEWS.ru, глава Гильдии парфюмеров Санкт-Петербурга Оксана Чернышова заявила, что в настоящий момент ведётся работа над ароматом, посвящённым Михаилу Боярскому. Запах должен стать подарком к юбилею актёра. По её словам, вдохновением стал образ Д’Артаньяна, которого играл артист. Основой аромата стали цитрусы, лаванда, роза и мускус. Также в нём присутствуют древесные ноты.