Актёр Михаил Боярский поделился редким архивным кадром, где он запечатлён в окружении друзей: актёра Андрея Миронова и поэта-пародиста Александра Иванова. В 1986 году они вместе летали в Мексику на чемпионат мира по футболу.
1986 год. Поездка на чемпионат мира по футболу в Мексику с Андреем Мироновым и Александром Ивановым, — подписал фото в Instagram Боярский.
Этот кадр был сделан за год до смерти знаменитого актёра — в августе 1987 года Андрей Миронов скончался в Риге.
Как писал NEWS.ru, глава Гильдии парфюмеров Санкт-Петербурга Оксана Чернышова заявила, что в настоящий момент ведётся работа над ароматом, посвящённым Михаилу Боярскому. Запах должен стать подарком к юбилею актёра. По её словам, вдохновением стал образ Д’Артаньяна, которого играл артист. Основой аромата стали цитрусы, лаванда, роза и мускус. Также в нём присутствуют древесные ноты.
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