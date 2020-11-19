Разин попросил у олигархов помощи «бедствующим» артистам

https://static.news.ru/photo/21ddd808-2a54-11eb-b8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заявление музыкального продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении российских артистов вызвало бурную и противоречивую реакцию в обществе. Многие его осудили, но и поддержку он получил значительную. Солидарность с ним выразил его коллега Андрей Разин, который заявил, что без финансовых вливаний российский шоу-бизнес не выживет.

В Instagram он написал , что артисты эстрады, театра и цирка пострадали больше, чем многие другие граждане страны. Что интересно, запись он сопроводил коллажем, на котором изображены селебрити отечественной эстрады, включая даже Филиппа Киркорова. Очевидно, и его Разин причисляет к «бедствующим».

Я как член Союза концертных деятелей России обратился к десяти нашим самым крупным олигархам, которые имеют огромные доходы и различные фонды, которые помогают спортсменам и другим категориям граждан. Я хочу, чтобы они обратили внимание на наших артистов и оказали им адресную материальную помощь, — написал Разин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с критикой артистов, просящих о помощи, выступил актёр и музыкант Михаил Боярский. Он заявил, что мужчина должен уметь сам добывать себе средства к существованию.