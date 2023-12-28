Боярский экстренно госпитализирован в Петербурге: что с ним, как состояние «112»: Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Боярский

Стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского в Санкт-Петербурге. Что случилось и в каком состоянии он сейчас находится?

Что случилось с Боярским

Как сообщает Telegram-канал «112», Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге. По данным источника канала, артисту стало плохо с сердцем.

«Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц», — пишет Telegram-канал.

Супруга Боярского Лариса Луппиан, народная артистка России, рассказала «112», что она привезла мужа на обследование.

В Театре им. Ленсовета сообщили NEWS.ru, что госпитализация Боярского носит плановый характер.

«Михаил Боярский проходит плановое обследование в одном из стационаров Санкт-Петербурга. С ним все в порядке», — рассказали в театре.

Что известно о здоровье Боярского

28 ноября текущего года Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу в Петербурге. Как сообщал телеканал «78», артист перенес инфаркт.

Уточнялось, что врачам удалось стабилизировать состояние Боярского. Спустя сутки, 29 ноября, его перевели из реанимации в обычную палату.

Сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский, подтверждал, что отец находится в больнице.

«Говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — рассказывал парламентарий.

30 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на слова Ларисы Луппиан сообщил, что Боярского готовятся выписывать из Мариинской больницы. Супруга артиста уточняла, что Боярский должен оказаться дома уже на следующей неделе.

«Сейчас Михаил Сергеевич чувствует себя хорошо, состояние оценивается как стабильное. Пока его оставили под наблюдением врачей. После выписки артисту рекомендован постельный режим, поэтому в Театре имени Ленсовета приняли решение о переносе спектаклей, чтобы поберечь звезду», — писал Telegram-канал SHOT 30 ноября.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие спектакли с Боярским перенесли

На сайте Театра имени Ленсовета в конце ноября сообщалось, что вместо назначенного на 14 декабря спектакля «Смешанные чувства» (Михаил Боярский играет Германа Льюиса) состоится представление «Синьор из высшего общества».

4 декабря на сцене Ленсовета покажут «Ревизора» вместо спектакля «В этом милом старом доме» (Михаил Боярский играет Эраста Петровича).

Администрация театра сообщала, что приобретенные билеты действительны, но желающие их поменять могут это сделать по месту покупки.

Когда у Боярского еще были проблемы со здоровьем

В 1979 году Боярский попал в автоаварию. Съемочная группа фильма «Сватовство гусара» ехала по Киевскому шоссе. На 29-м километре пошел дождь, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Спавший на заднем сиденье Боярский головой выбил лобовое стекло, а затем спиной упал на разделительный барьер.

Артист очнулся только в больнице. Врачи диагностировали переломы крестца и остистых отростков позвоночника. Боярский три месяца провел в больнице, затем вновь начал ходить.

В 30 лет у Боярского случился острый панкреатит, признавался он KP.RU. Приступы недуга повторялись, в результате чего проявился панкреонекроз, что привело в 1994 году к сахарному диабету. Из-за этого у Боярского ухудшилось зрение. В связи с этим актер вынужден делать себе по четыре-пять уколов инсулина ежедневно, а также вовремя принимать пищу.

В 2021 году Боярский, несмотря на вакцинацию, заразился коронавирусом, сообщал МК.RU. Артист лечился в одной из больниц Петербурга. Он признавался, что тяжело переносил постковидный синдром.

«После выхода из больницы начались проблемы. Постковидный синдром гораздо больше на меня подействовал, чем сама пандемия. Я очень долго восстанавливался. У меня была неприятная депрессия, из которой я не так быстро вышел, а может, до конца еще и не вышел. Последствия отразились и на памяти, и на физическом состоянии», — отмечал Боярский.

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