Боярская и Матвеев попались на долгах за «коммуналку» Суд взыскал с Боярской и Матвеева 26 тысяч рублей за долги по услугам ЖКХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елизавета Боярская

С дочери актера Михаила Боярского Елизаветы и ее супруга Максима Матвеева взыскали 26 тысяч рублей в качестве долга за ЖКУ, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. По данным Telegram-канала Mash, артисты не оплачивали жилищно-коммунальные услуги за квартиру в столице в течение нескольких месяцев.

Мировой судья судебного участка Nº 157 района Хорошево-Мневники города Москвы рассмотрел заявление ГБУ города Москвы «Жилищник района Хорошево-Мневники» к Боярской Елизавете Михайловне и Матвееву Максиму Александровичу. Суд решил взыскать с Боярской Е. М. и Матвеева М. А. в пользу ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере более 26 тысяч рублей, — сказано в сообщении пресс-службы судов.

Как передает канал, звездная пара не оплачивала свет, воду и газ с апреля по июнь 2023 года, поскольку проживает в петербургской квартире и редко появляется в Москве. По его данным, накануне Боярская и Матвеев закрыли долг перед управляющей компанией.

Ранее Mash сообщил, что звезда фильма «Время первых» Александра Урсуляк должна столичной ГИБДД и московским коммунальщикам 86 тысяч рублей. По его информации, артистка больше полугода не платит за квартиру и не оплачивает штрафы. Актриса рассказала каналу, что «все дело в работе», из-за которой нет времени на финансовые вопросы.