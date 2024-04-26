«Боялся умереть»: солист «Иванушек» рассказал о тяжелом уходе отца Кирилл Туриченко не строит планов на жизнь после смерти отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кирилл Туриченко

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV признался, что боялся смерти до тех пор, пока не побывал в реанимации во время болезни отца. Музыкант вспомнил, как на его глазах из палаты вывозили умерших людей. Туриченко отметил, что после смерти отца перестал строить долгосрочные планы на жизнь.

Я стараюсь долгие планы не строить после определенного неприятного происшествия в моей жизни. Когда у меня отца не стало... Все эти планы — это все смешно. Надо короткими дистанциями [жить]. Раньше боялся умереть, сейчас не боюсь. Насмотрелся. Я жил дней 10 в реанимации с папой, и там каждый раз вывозили людей, запах смерти стоял, — вспомнил Туриченко.

Он добавил, что хочет сделать что-то в своей жизни перед тем, как «отключится», и боится остаться в одиночестве на старости лет. Музыкант также заявил, что верит в жизнь после смерти, и предположил, что в следующем воплощении будет спортсменом.

Ранее Туриченко рассказал, что на сегодняшний день в поп-музыке идет тренд на стиль 1980-х и 1990-х годов. По словам исполнителя, в любой современной композиции можно найти намек на творчество прошлых лет. Певец отметил, что «все было написано Моцартом и Бетховеном».

До этого Туриченко сообщил, что группа «Иванушки International», основанная в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко, готовится отмечать 30-летие коллектива. По его словам, частью масштабных мероприятий станет выход в 2024 году сериала о группе.