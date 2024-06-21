«Боялся, что выползет змея»: Ургант назвал три самых страшных фильма Ургант назвал три самых страшных фильма, из-за которых он не мог спать

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант в интервью режиссеру Николаю Солодникову назвал три самых страшных фильма, из-за которых не мог заснуть в детстве. Он признался, что был очень впечатлительным ребенком.

Первый — «Пестрая лента» про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Лежал и ждал, что змея поползет. Второй — «Заклятие долины змей». Боялся, что из-под кровати вылезет змея и на меня набросится. Третий фильм — новый фильм «Онегин». Был страх, что Онегин вылезет из-под кровати и на меня набросится, — отшутился Ургант.

Ранее Ургант признался, что впервые увидел стриптиз в 12 лет, когда вместе с отцом побывал на празднике в честь 40-летия Михаила Боярского. Телеведущий подчеркнул, что считает произошедшее самым стыдным моментом в жизни. По словам Урганта, стриптиз был одним из сюрпризов для юбиляра. Телеведущий отметил, что даже Боярскому стало неловко во время танца.

До этого ведущий рассказал, что до последнего момента не верил в успех своего шоу на Первом канале. Он признался, что считал формат «Вечернего Урганта» неподходящим для телевидения. Однако сейчас, по его мнению, на ТВ огромное количество таких передач, и это значит, что «все получилось».