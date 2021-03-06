16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Ботокс и туалетная бумага: Галкин спародировал Нагиева и Боню

23:09, 06 марта 2021 10
Фото: maxgalkinru/instagram.com

Юморист Максим Галкин спародировал телеведущего Дмитрия Нагиева и светскую диву и блогера Викторию Боню. Видео опубликовано в Instagram.

Свой выбор героев пародии Галкин объяснил тем, что решил подшутить над людьми, которые много и часто что-либо рекламируют.

Наверное, есть люди, которым реклама идёт. Вот они рождены, чтобы впендюривать, — заявил юморист.

В ролике, который опубликовал артист, Нагиев в его исполнении рекламирует туалетную бумагу, а Боня — крем, заменяющий ботокс.

Поклонники юмориста положительно оценили новую работу Галкина.

«Талантище», «Неподражаемый», «Не унывает наш прекрасный трудяжка», написали люди в комментариях к видео.

Ранее Максим Галкин показал в TikTok, как он умеет падать в сугробы.

Как писал NEWS.ru, журналист сделал похабный комплимент Пугачёвой на дне рождения Зайцева. На артистке был наряд от Игоря Гуляева, который дополняла красная шляпка с вуалью в виде огромного мака. Когда гости собрались для общего фото, репортёр сообщил, что певица похожа на героиню детской сказки Красную Шапочку.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео