Ботокс и туалетная бумага: Галкин спародировал Нагиева и Боню

https://static.news.ru/photo/0fe315da-0dbe-11eb-89f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

Юморист Максим Галкин спародировал телеведущего Дмитрия Нагиева и светскую диву и блогера Викторию Боню. Видео опубликовано в Instagram.

Свой выбор героев пародии Галкин объяснил тем, что решил подшутить над людьми, которые много и часто что-либо рекламируют.

Наверное, есть люди, которым реклама идёт. Вот они рождены, чтобы впендюривать, — заявил юморист.

В ролике, который опубликовал артист, Нагиев в его исполнении рекламирует туалетную бумагу, а Боня — крем, заменяющий ботокс.

Поклонники юмориста положительно оценили новую работу Галкина.

«Талантище», «Неподражаемый», «Не унывает наш прекрасный трудяжка», написали люди в комментариях к видео.

Ранее Максим Галкин показал в TikTok, как он умеет падать в сугробы.

Как писал NEWS.ru, журналист сделал похабный комплимент Пугачёвой на дне рождения Зайцева. На артистке был наряд от Игоря Гуляева, который дополняла красная шляпка с вуалью в виде огромного мака. Когда гости собрались для общего фото, репортёр сообщил, что певица похожа на героиню детской сказки Красную Шапочку.