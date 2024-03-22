«Боря помогает мне сверху»: вдова Грачевского о сложной жизни без мужа Вдова Грачевского рассказала, что до сих пор плачет после смерти мужа

39-летняя вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия» рассказала, что до их пор плачет, вспоминая покойного супруга. Грачевская назвала свою жизнь без мужа сложной, но отметила, что он «помогает ей сверху». Женщина также назвала 4-летнего сына Грачевского Филиппа главным мужчиной своей жизни.

За мной пытаются ухаживать мужчины, но это бесполезно. Это сложный вопрос — как я живу... Конечно, сложно, конечно, плачу — бывает все. Но ничего. Боря как-то помогает мне сверху, и я продолжаю жить. Я знаю, что он меня слышит. Я всегда буду его любить. Боря не умер для нас. Он для нас живой, — сообщила Екатерина со слезами на глазах.

Ранее Белоцерковская рассказала, что до знакомства с ним она почти не умела готовить, была «в чем-то стервой, холодной и жесткой». По ее словам, именно художественному руководителю детского киножурнала «Ералаш» удалось изменить ее характер. Он сделал ее романтичной и мягкой.

По словам вдовы создателя «Ералаша», она научилась готовить даже ресторанные блюда и всю диетическую кухню, так как следила за рационом мужа. Екатерина считает, что когда любишь человека, то хочется делать ему приятное.

Грачевский скончался в январе 2021 года после перенесенного коронавируса. Белоцерковская до последнего надеялась, что муж выживет. Как рассказала вдова режиссера, она много говорит с сыном об отце и показывает ребенку его фото.