«Боря назвал меня куколкой!»: больной Моисеев флиртует с вдовой Кобзона

https://static.news.ru/photo/2932f06c-7dcd-11eb-9fc4-96000091f725_660.jpg Борис Моисеев Фото: bmoiseevpro/instagram.com

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли опровергла слухи о том, что артист Борис Моисеев находится в критическом состоянии, и рассказала о своих отношениях со старым приятелем. 4 марта артисту исполнилось 67 лет и он отметил праздник с размахом и с удовольствием принимал подарки и поздравления от коллег и друзей.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Моисеев перенёс инсульт и у него серьёзные проблемы со здоровьем. Утверждалось, что у певца даже возникли осложнения и нарушилась речь и способность двигаться. Несмотря на это, легенда российского шоу-бизнеса продолжает жить полной жизнью.

Нелли Кобзон близко общается с Моисеевым долгие годы и не оставляет его без поддержки. Они часто созваниваются, и она часто предлагает ему помощь, а в день рождения она одной из первых поздравила друга. Кобзон при этом отметила, что между ними состоялся игривый, с долей юмора разговор.



Конечно, я его поздравила! Он был счастлив услышать меня, назвал куколкой. Я пригласила его в гости, Боря обещал приехать, — рассказала Нелли Кобзон «Собеседнику».

О том, что с Борисом Михайловичем всё в порядке, заявил и его директор и близкий друг Сергей Горох. Он также поделился подробностями празднования дня рождения музыканта. Одним из главных приятных моментов стало поздравление от Аллы Пугачёвой. Впрочем, Примадонна всегда на связи с артистом. Она не раз предлагала финансовую помощь, но Борис Михайлович всякий раз отказывается. Горох при этом заверил, что на самом деле Моисеев ни в чём не нуждается, «да и тратить особо не на что».

Ранее певец Станислав Пьеха признался, что многочисленные цветы, которые дарили поклонники Эдите Пьехе, наложили на него отпечаток, писал NEWS.ru.