Борщева рассказала, общается ли с коллегами по Comedy Women после конфликта Юмористка Борщева рассказала о дружбе с Натальей Медведевой и Надеждой Ангарской

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Елена Борщева

Елена Борщева рассказала NEWS.ru, что общается с бывшими коллегами по Comedy Women на мероприятиях и дружит с Натальей Медведевой и Надеждой Ангарской. Борщева добавила, что сейчас, спустя долгое время, она понимает, что уйти можно было немного по-другому и избежать конфликта, но она ни о чем не жалеет.

Мы пересекаемся и общаемся на мероприятиях, дружим с Натальей Медведевой и Надеждой Ангарской. На самом деле столько времени прошло, и сейчас, смотря со стороны, понимаешь, что как будто ты делал все правильно, но можно было сделать чуть-чуть по-другому и избежать конфликта, хотя я неконфликтный человек. В тот момент у меня был важный выбор, я о нем не жалею, это было неизбежно, — рассказала Борщева.

Борщева призналась, что автора и продюсера Comedy Women Наталью Еприкян она не видела давно, вероятно, та сосредоточилась на продюсировании.

Борщева ушла из Comedy Woman на ТНТ в 2012 году, сам проект позже распался, однако Елену многие до сих пор знают как его участницу.

Недавно после съемок в проекте «Новые звезды в Африке» в центре Кейптауна у Елены Борщевой мошенники пытались выманить карту и наличные. Несмотря на этот инцидент, Борщевой понравилось в ЮАР, в Кейптауне она провела шесть дней, знакомясь с местными достопримечательностями.