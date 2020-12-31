Бородина «взорвала танцпол» в лавандовом платье со шлейфом

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Бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков встретил 2021 год в одиночестве. В преддверии Нового года мужчина заболел и не смог увидеться со своей дочерью Мией.

Этот Новый год я встречу один. Заболел. Я так мечтал и готовился поехать к Миюше, чтобы встретить праздник с ней вдвоём. Подарками забил машину, предвкушал, — отметил Исхаков, слова которого...