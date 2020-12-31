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Бородина «взорвала танцпол» в лавандовом платье со шлейфом

16:50, 01 января 2021
Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Телеведущая Ксения Бородина выложила в социальной сети снимок с празднования Нового года. Так, светская львица нарядила своих дочерей Марусю и Теону принцессами, а сама облачилась в лавандовое платье со шлейфом.

С Новым 2021 годом!! Не бойтесь перемен и чужого мнения, будьте восхитительно неправильными для окружающих и уверенно счастливыми для себя!! Люблю вас, мои подписчики, моя команда, продолжаем взрывать танцпол, — написала Бородина в социальной сети.

На фото наследницы позировали у новогодней ёлочки в шифоновых платьях с белым верхом и нежно-фиолетовыми юбочками.

Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Бородина сумела удивить поклонников, показав визит к своей маленькой дочери нестандартного Деда Мороза. Добрый волшебник, присланный подругой семьи Еленой Блиновой, сумел изумить и самих домочадцев.

Сказочный гость с белой бородой и в красном костюме выглядел очень стильно и ухоженно. Ведущая «Дома-2» призналась, что привыкла видеть Деда Мороза в шубе и в шапке, а не такого «гламурного».

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