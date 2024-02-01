Бородина устроила танцы в стиле «Слова пацана» в ресторане Куршевеля Бородина спела песню из «Слова пацана» на отдыхе в Куршевеле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская телеведущая Ксения Бородина в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала видео своего танца под песню в исполнении Юрия Шатунова «Седая ночь» и песню группы «Мираж» «Новый герой» в ресторане на французском горнолыжном курорте в Куршевеле. Звезда «Дома-2» подошла к диджейскому пульту и спела известные хиты, повторив танцевальные движения актеров из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Бородина отметила, что русские люди «везде умеют создать атмосферу».

Русская музыка вечна. Русские люди самые веселые. И мы всегда умеем создать атмосферу. Россия, вперед! — написала телеведущая.

Ранее Бородина рассказала, что иногда позволяет себе ругаться матом при детях, чтобы избавиться от негативных эмоций. Так звезда «Дома-2» прокомментировала видео, на котором она ругается во время игры в покер в компании певицы Ольги Орловой, ее сына и своей 14-летней дочери.

До этого Бородина назвала балерину Анастасию Волочкову глубоко больным человеком, которому требуется помощь окружения. Так экс-ведущая «Дома-2» отреагировала на скандальное видео, попавшее в Сеть, на котором актер Никита Джигурда снимает брюки с Волочковой. Бородина призвала балерину заняться своим здоровьем. Бородина также осудила людей, выложивших это видео в Сеть. По ее словам, нельзя пользоваться проблемами другого человека ради собственного пиара.