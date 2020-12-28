Бородина удивила фанатов модным Дедом Морозом

https://static.news.ru/photo/b6774e74-4974-11eb-9551-fa163e074e61_660.jpg Курбан Омаров и Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Бородина сумела удивить поклонников, показав визит к своей маленькой дочери нестандартного Деда Мороза. Добрый волшебник, присланный подругой семьи Еленой Блиновой, сумел изумить и самих домочадцев.

Сказочный гость с белой бородой и в красном костюме выглядел очень стильно и ухоженно. Ведущая «Дома-2» призналась, что привыкла видеть Деда Мороза в шубе и в шапке, а не такого «гламурного».

instagram.com/borodylia

В ответ на это сказочный волшебник ответил, что «решил преобразиться» в год перемен. Стильный гость одарил всю семью подарками, а маленькая дочь телеведущей — пятилетняя Теона — рассказала Деду Морозу стихотворение.

instagram.com/borodylia

Недавно девочке исполнилось пять лет и мама с папой не упустили момент, чтобы с шиком отпраздновать это событие. С первым юбилеем дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова поздравил певец Niletto, На вечеринки были не только друзья малышки, но и кумиры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеканал ТНТ не будет увольнять телеведущих Ольгу Бузову и Ксению Бородину из-за закрытия проекта «Дом-2». Девушки продолжат вести программу «Бородина против Бузовой», но концепция выпусков станет совершенно иной.