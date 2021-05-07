Бородина резко высказалась о шумихе вокруг болезни Бузовой

https://static.news.ru/photo/8f409384-afa8-11eb-8f8e-96000091f725_660.jpg Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Бородина высказал, что она думает о шуме, который устраивают некоторые артисты на пустом месте. Ведущая в сторис заговорила о «хайпожорах», уточнив, что она «не такая».

Бузова на сутки пропала из Instagram, вызвав невероятную панику среди поклонников. Её окружение отказывалось от комментариев, буквально подливая масла в огонь.

А ещё так странно люди хайпуют на пустом месте. Наблюдаю за ними и в ужасе, как на пустом месте столько трагизма разыграть, — высказалась по этому поводу Бородина.

Сейчас ведущая «Дома-2» отдыхает с семьёй в Дубае. Но даже там она внимательно следит за событиями и высказывается о происходящем.

Бывшая соведущая Бородиной Ольга Бузова попала в больницу 5 мая, где была экстренно прооперирована. Стоило телеведущей прийти в себя, как она тут же начала подробно рассказывать фанатам о своём самочувствии, снимая на видео каждый шаг.

Как сообщалось ранее, Ольга Бузова показала в сторис специально для поклонников, как гуляет по больничным коридорам. Телеведущая порядком ослаблена, говорит слабым голосом и жалуется на болезненное восстановление.