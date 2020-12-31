Бородина расстроила поклонников неизвестностью с «Домом-2»

https://static.news.ru/photo/1bf48840-4d7e-11eb-addb-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Бородина расстроила поклонников сообщением о неизвестности перспективы «Дома-2». Руководители проекта активно пытаются пристроить телестройку на другой канал, но желающих транслировать скандальное шоу не находится.

Бородина ответила в сторис на вопросы поклонников шоу. Одна из подписчиц пожаловалась, что утром по привычке включает ТНТ, но «Дома-2» там уже нет. Бородина поддержала зрительницу, отметив, что и сама ещё не верит в то, что шоу больше нет. А больше всего экс-ведущую бесит, когда в Сети появляются новости о том, что проект кто-то купил и его участники «всех обманывают».

instagram.com/borodylia

На моих глазах почти триста человек временно остались без работы. Ушли пока в отпуск. На сколько — непонятно. Вы думаете над такими вещами можно шутить? Я с этими людьми с двадцати лет была вместе. Если где-то будет идти «Дом-2», то я об этом сразу напишу, — пообещала Бородина.

«Дом-2» выходил на ТНТ 16 лет. Проект пользовался бешеной популярностью и показывал очень высокие рейтинги. Но сейчас его решили закрыть из-за «нерентабельности».

Ранее NEWS.ru сообщал, что финальное шоу «Дома-2» с размахом прошло на ТНТ. Оно называлось «Новогодний бал на „Доме-2“» и получилось невероятно трогательным и красочным. Многие участники не скрывали слёз, расставаясь с телепроектом, а ведущие дали свои напутствия и зрителям, и участникам главной телестройки страны.