Бородина рассказала о сложностях работы с Собчак Бородина призналась, что в «Доме-2» ей запрещали говорить в кадре с Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Бородина

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, что ей было сложно работать с Ксенией Собчак на телепроекте. На YouTube-шоу «Дерзкая готовка» она заявила, что ей иногда запрещали разговаривать в кадре во время съемок с журналисткой.

Мне вообще местами было очень сложно, потому что работать с Ксюшей было сложно, подстраиваться было сложно, — пояснила она.

Ведущая добавила, что работать в реалити-шоу стало значительно проще, когда Собчак покинула проект. По словам Бородиной, только после этого ей удалось раскрыться и «задышать».

Мне стало полегче, потому что мне прям запрещено было говорить в кадре порой, — отметила ведущая.

Ранее Бородина назвала балерину Анастасию Волочкову глубоко больным человеком, которому требуется помощь окружения. Так экс-ведущая «Дома-2» отреагировала на скандальное видео, попавшее в Сеть, на котором актер Никита Джигурда снимает брюки с Волочковой. Бородина призвала балерину заняться своим здоровьем.

Бородина также осудила людей, выложивших это видео в интернет. По ее словам, нельзя пользоваться проблемами другого человека ради собственного пиара.