https://static.news.ru/photo/fb13c816-6dc7-11ea-a184-fa163e074e61_660.jpg Фото: borodylia//instagram.com

Ксения Бородина рассказала поклонникам о своём самочувствии во время самоизоляции. Накануне телеведущая вернулась из поездки в Куршавель и теперь вынуждена 14 дней сидеть дома на карантине.

По словам Бородиной, это время она проводит в окружении близких, постоянно ест, смотрит сериалы и катается с детьми на велосипедах по посёлку. Однако накануне вечером у неё случилась паническая атака, которая прошла только к четырём часам утра.

Не могу сказать, что я сильный паникёр, нет, но когда у тебя тотальное чувство всё держать под контролем, жить, зная, что завтра вот так и вот так, всегда есть план, а тут плана никакого, то становится жутковато, — написала она на своей странице в Instagram.

Ранее фото Ксении Бородиной в белье в горах Куршевеля наделало много шума в Сети. Пользователи обсуждали дерзкий образ звезды, которая отправилась на курорт отметить 37-й день рождения. От увиденного фанаты пришли в восторг, однако нашлись и те, кто с сожалением отметил тот факт, что телеведущую не испугала опасная ситуация с коронавирусом, сообщал NEWS.ru.