Бородина рассказала, где и с кем встретит Новый год Ксения Бородина: в Новый год схожу на «Щелкунчика» и на новоселье к Орловой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина рассказала, что каждое 31 декабря ходит на балет «Щелкунчик» в Большом театре, а грядущий Новый год будет отмечать дома у соведущей Ольги Орловой. Об этом она рассказала за кулисами премии «Золотой граммофон» в Москве.

Каждое 31 декабря я хожу на «Щелкунчика» в Большой театр. <...> А Новый год буду встречать у Ольги Орловой дома, она меня позвала, у нее будет новоселье, — сказала Бородина.

Также звезда призналась, что до сих пор верит в Деда Мороза, но никаких подарков на Новый год не загадывает. Единственное ее желание каждый год — не выходить больше замуж.

Я каждый год загадываю одно желание — больше замуж не выходить, больше так не вести себя. И оно каждый год, слава богу, сбывается. <...> Любой подарок, который я хочу, я могу купить. Я каждый год хочу, чтобы мои дети находили такие подарки, которые они действительно хотят. И чтобы я и Дед Мороз могли это реализовывать. Старший не просит ничего такого, а младший —какие-нибудь обновления в виде телефонов, — поделилась телеведущая.

Ранее Бородина заявила, что всегда отказывается от рабочих предложений на 31 декабря. По ее словам, этот день всегда должен быть посвящен проведению времени с семьей.