Бородина рассказала, что обратилась к психологу из-за нелюбви к себе Бородина призналась, что после психотерапии «влюбилась в себя»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что прошла курс психотерапии, чтобы научиться принимать критику хейтеров и любить себя. По ее словам, многие комментаторы пишут негативные сообщения из-за недовольства собой. Бородина подчеркнула, что после терапии она «влюбилась в себя».

Если человек в принятии, в психологии, то он справится [с хейтом]. А если нет? Важно себя любить, чтобы не обращать внимания на ту дичь, которую вы можете писать. Ведь когда ты замечаешь сильно что-то в других, ты в себе это заметить отказываешься. Это то, что болит. Благодаря терапии я в себя влюбилась. И это прекрасно — смотреть в отражение в зеркале и любить то, что ты видишь, — пояснила Бородина.

Ранее Бородина назвала зомбированной певицу Нюшу, рассказавшую о свободных отношениях с бывшим мужем Игорем Сивовым. По словам звезды «Дома-2», в здоровых отношениях не может быть измен. Бородина заявила, что до свадьбы с Сивовым Нюша была «живой и яркой», а потом «попала в лапы не к тому».

Телеведущая также призвала молодых девушек не винить себя, если любимый мужчина начал «спать с другими». По ее словам, изменщик должен набраться храбрости и признаться в неверности, после чего уйти, а не наслаждаться «мантрами и популярностью». Бородина посоветовала молодым девушкам не верить словам Нюши о «нормальности» такого брака, любить себя и не терпеть неуважение партнера.