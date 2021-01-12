Бородина прокомментировала слухи о совместном отдыхе с Бузовой

https://static.news.ru/photo/512a155c-54d1-11eb-8816-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала на вопрос одной из своих подписчиц в социальной сети. Так, девушка предположила, что светская львица отдыхает на Мальдивах на одном острове со своей коллегой Ольгой Бузовой.

Ребят, у нас абсолютно разные домики. Это Мальдивы. Тут похожий стиль, но отели у всех разные и разные категории. И самое важное, что здесь 1192 острова, — отметила Бородина в Instagram.

Она также добавила, что на курорте есть очень дорогие отели и с «большими возможностями».

Известно, что Бузова проводит отпуск в обществе своего возлюбленного Давида Манукяна. Стоит отметить, что звёздная пара даже сыграла на острове шуточную свадьбу. На мероприятие было потрачено $700. В конце торжества паре выдали соответствующий документ, который, однако, не имеет юридической силы.

Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Бородина объяснила поклонникам, почему звёзды «Дома-2», за которых она заступалась на телестройке, сейчас подают в суд на проект. Речь, в частности, идёт о матери двух детей, родившихся на проекте, Ольге Рапунцель и её муже Дмитрии Дмитренко.

Ольга решила подать в суд на организаторов шоу за то, что они якобы всё время «очерняли» её и её семью на проекте.