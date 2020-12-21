Бородина пригрозила проклятием тем, кто радуется закрытию «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/0b1786ce-42b3-11eb-82f5-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: instagram.com/borodylia

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина пригрозила кармическим проклятием тем, кто обрадовался известию о закрытии проекта. Больше всего, по её словам, ей обидно за многочисленную команду операторов, режиссёров и редакторов, которые работали на телестройке. Некоторые из них посвятили «Дому-2» 17 лет своей жизни.

Просто я очень люблю этих людей и никогда не дам их в обиду, — сказала Бородина в сторис в Instagram.

Она добавила, что ликование по поводу закрытия шоу — это свинство. Её очень возмутило также и то, как отреагировали на это бывшие участники проекта и те, кто был с ним связан.

Ну, вы, конечно, жалкие людишки, я вам серьёзно говорю. Карма — это такое дело, ребятки. Она прилетает так, что не успеешь заметить, — заявила телеведущая.

Информация о закрытии «Дома-2» появилась в пятницу, 18 декабря, и стала самым обсуждаемым событием дня. Шоу, которое идёт в эфире 16 лет и имеет бешеный успех у зрителей, пообещали ликвидировать. Руководители ТНТ заявили о последнем выпуске программы 30 декабря.

Как писал NEWS.ru, практически с первых дней трансляции «Дома-2» на ТНТ к происходящему на экране относились с изрядной долей иронии и юмора. Юзеры считают, что на проекте только дрались, напивались и «гуляли», а также «пошлили», а девиз шоу «Построй свою любовь» давно потерял свой смысл.

Часть юзеров опасаются, как бы продюсеры не запустили «Дом-3». За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей.