https://static.news.ru/photo/67155b70-39e7-11ea-a36d-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина, известная хорошим чувством юмора, подшутила над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.

Чтобы «подколоть» певицу, она выложила в сторис своего Instagram кадр с фотосессии с заголовком «Известная российская телеведущая Ксения Бородина увеличила грудь». Фото она сопроводила словами: «Вы меня с кем-то перепутали».

borodylia/instagram.com

Подписчики решили, что это явный намёк на Бузову. На этот раз аудитория гадает, почему грудь звезды стала выглядеть по-другому. Подписчики считают, что исполнительница могла воспользоваться услугами хирурга. Некоторые думают, что певица начала чаще заниматься сексом. Ранее она утверждала, что у неё очень долго не было интимной близости.

Сейчас звезда отдыхает в Таиланде. Компанию ей составил её новый молодой человек — блогер Давид Манукян.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Манукян ответил тем, кто считает, что он отдыхает за счёт Ольги. Поводом послужила случайная фраза ведущей телестройки о том, что она якобы за всё платит. На самом деле, как уверяет мужчина, он не берёт у звёздной спутницы «ни копейки». В доказательство своих чувств рэпер каждый день радует Ольгу приятными сюрпризами, в частности роскошным букетом с тропическими цветами.