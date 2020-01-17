Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина, известная хорошим чувством юмора, подшутила над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
Чтобы «подколоть» певицу, она
Подписчики решили, что это явный намёк на Бузову. На этот раз аудитория гадает, почему грудь звезды стала выглядеть по-другому. Подписчики считают, что исполнительница могла воспользоваться услугами хирурга. Некоторые думают, что певица начала чаще заниматься сексом. Ранее она утверждала, что у неё очень долго не было интимной близости.
Сейчас звезда отдыхает в Таиланде. Компанию ей составил её новый молодой человек — блогер Давид Манукян.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Манукян ответил тем, кто считает, что он отдыхает за счёт Ольги. Поводом послужила случайная фраза ведущей телестройки о том, что она якобы за всё платит. На самом деле, как уверяет мужчина, он не берёт у звёздной спутницы «ни копейки». В доказательство своих чувств рэпер каждый день радует Ольгу приятными сюрпризами, в частности роскошным букетом с тропическими цветами.
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