Бородина показала праздничный стол Ольги Орловой

https://static.news.ru/photo/777dddcc-4dbc-11eb-a6d9-fa163e074e61_660.jpg Ольга Орлова и Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина пришла вместе с мужем Курбаном Омаровым в гости к коллеге по телестройке — Ольге Орловой. Последняя живёт в большом доме, где завела нескольких собак. Женщины начали дружить после приглашения певицы вести передачу.

Орлова специально накрыла на стол. Для ужина он выбрала праздничную посуду с алым узором. Девушка приготовила винегрет, маринованные грузди, плов и другие блюда.

В гостях у красивой девушки! Ну всё, стол накрыт! — прокомментировала меню Бородина в сторис своего официального аккаунта в социальной сети Instagram.

Хозяйка постоянно ухаживала за звёздными гостями. Гости надели обычную повседневную одежду. После новогодней ночи даже знаменитостям, судя по всему, хочется отдохнуть и насладиться домашней атмосферой.

borodylia/instagram.com

Накануне Бородина прокомментировала высказывание Фадеева о том, что он «активно» приложил руку к закрытию «Дома-2». Об этом продюсер написал в своём микроблоге. Одна из поклонниц решила уточнить у ведущей телестройки, о чём идёт речь, чем привела Бородину в недоумение.

Максим Фадеев действительно высказался, что вина в закрытии «Дома-2» лежит и на нём. Он имел в виду нелестные комментарии, которые оставлял по поводу телепроекта. Но подразумевалось, что это сказано в шутку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Бородина расстроила поклонников сообщением о неизвестности перспективы «Дома-2». Одна из подписчиц пожаловалась, что утром по привычке включает ТНТ, но «Дома-2» там уже нет.