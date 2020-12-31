Бородина показала горячее фото с мужем в бане

Ксения Бородина поделилась с поклонниками фотографией с мужем в бане. Новый год телеведущая встречала дома, впервые принимая гостей в своём особняке.
Обычно Бородина старается встретить праздник в загородном клубе с разными развлечениями. А в первый день нового года ведущая по традиции отвела в баню всю семью. На фото, опубликованном в Instagram, теледива вместе с мужем и младшей дочкой Теоной принимает водные процедуры в большой купели.
1 января, и по традиции — банька, — подписала снимок ведущая главной телестройки страны.
На фото Бородина прикрылась веником, а её муж Курбан показал подкачанный торс. Малышка Теона позирует в белом топе. И вся семья выглядит совершенно счастливой и умиротворённой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Бородина выложила в социальной сети снимок с празднования Нового года. Так, светская львица нарядила своих дочерей Марусю и Теону принцессами, а сама облачилась в лавандовое платье со шлейфом.