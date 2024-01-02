Бородина похвасталась подарком от любимого мужчины за полмиллиона рублей Бородина показала подаренные возлюбленным серьги Cartier за 500 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram (деятельность в РФ запрещена) показала новогодний подарок от любимого мужчины за 500 тысяч рублей. На видео знаменитость открывает коробку с серьгами-гвоздиками Cartier, лежа в постели, а за кадром звучит мужской голос. Телеведущая назвала эту модель украшений любимой и поблагодарила возлюбленного за презент.

Спасибо. Скажи, открывать? Какие красивые, мои гвоздики любимые! Ой, какие они хорошенькие! — прокомментировала подарок экс-ведущая «Дома-2».

Ранее Бородина рассказала, что каждое 31 декабря ходит на балет «Щелкунчик» в Большом театре, а грядущий Новый год будет отмечать в новом доме у соведущей Ольги Орловой. Также звезда призналась, что до сих пор верит в Деда Мороза, но никаких подарков на Новый год не загадывает. Единственное ее желание каждый год — не выходить больше замуж. Бородина также отметила, что любой подарок она может купить себе сама.

Также ведущая заявила, что всегда отказывается от рабочих предложений на 31 декабря. По ее словам, этот день всегда должен быть посвящен проведению времени с семьей.

Она добавила, что начинает готовиться к Новому году и украшать дом вместе с семьей уже с 20 ноября. Телеведущая воспитывает двух дочерей — 14-летнюю Марусю и семилетнюю Теону, которая отмечает день рождения 22 декабря. Таким образом, по словам Бородиной, последний месяц года у нее всегда очень насыщенный.