https://static.news.ru/photo/b0a6cae8-2138-11ea-9e86-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина и Курбан Омаров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина похвалилась подарком от мужа на Новый год. Это браслет из розового золота стоимостью 482 тысячи рублей.

Ксения и её дочь те не смогли сдержать любопытства и открыли коробочку с подарком раньше времени. Весь процесс ведущая «Дома-2» сняла на видео и выложила в микроблоге.

Вам мужья заранее дарят подарочки или нет? Тея, я хотела на Новый год, а папа сейчас принёс. Что делать, открывать или нет? — комментирует происходящее ведущая телестройки.

instagram.com/borodylia

В итоге подарок был вскрыт с большим восхищением. Но позже Тея отобрала у мамы коробку с подарком и спрятала её до Нового года, чтобы не испортить сюрприз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская телеведущая Ксения Бородина запретила блогеру Алёне Погребняк вести съёмку в своём салоне красоты. Погребняк пришла в заведение, предварительно записавшись на укладку волос и макияж, и сотрудники поначалу не были против камеры.