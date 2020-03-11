https://static.news.ru/photo/242b0606-6391-11ea-b498-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Фото телеведущей Ксении Бородиной в белье в горах Куршевеля наделало много шума в Сети. Пользователи обсуждают дерзкий образ звезды, которая отправилась на курорт отметить 37-й день рождения. Несмотря на то что Бородина является мамой двух детей, она сохранила прекрасную фигуру.

Воу: дерзко, стильно, круто, — написала одна из подписчиц ведущей.

Фанаты звезды от увиденного пришли в восторг, однако нашлись и те, кто с сожалением отметил тот факт, что Бородину отнюдь не испугала опасная ситуация с коронавирусом.

Ксюша, по приезде домой вы тоже будете на карантине? — интересуются подписчики.

На дорогом курорте Ксения отдыхает вместе с мужем и подругами. Знаменитость не жалеет денег, чтобы получить наслаждение от отпуска. Для большой компании звезда арендовала симпатичное шале с бассейном. Неделя проживания в нём стоит около 2 млн в неделю. Сам день рождения именинницы гости отмечали прямо на улице. Помимо дорогих яств, на столах было шампанское, стоимость которого, по слухам, составляет примерно 19 тысяч рублей за бутылку, передаёт StarHit.

Ранее, как писал NEWS.ru, Бородина ответила подписчикам, которые просят одолжить денег через личные сообщения в Instagram. Она пристыдила фанатов за неумение жить по средствам и заявила, что сама никогда не занимала.