Бородина ответила на слухи о «приобретении» Охлобыстиным шоу с её участием

https://static.news.ru/photo/3a1cba86-4dba-11eb-b1e0-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Судьба передачи «Дом-2» продолжает волновать многих поклонников Ксении Бородиной, участвующей в обоих проектах в качестве ведущей. Недавно в Интернете появились неожиданные слухи о том, что владельцем шоу «ББ» станет актёр Иван Охлобыстин.

Юзеры не сразу поверили в интерес последнего к передаче. Но артист никак не опроверг обнародованную информацию. В итоге фанаты решили узнать правду у самой Ксении. Она ответила за соответствующий вопрос в сториз своего аккаунта в Instagram во время общения с подписчиками.

Моё лицо, когда я вижу это в новостях. Откуда они это берут? Грибы на столе несвежие были что ли, — с юмором написала Бородина.

borodylia/instagram.com

Во время шоу «Бородина против Бузовой» обсуждаются отношения участников «Дома-2», поэтому аудитория ожидаемого заволновалась по поводу дальнейшей судьбы программы. Телеведущая также прокомментировала высказывание продюсера Максима Фадеева о том, что он «активно» приложил руку к закрытию «Дома-2». Об этом шоумен написал в своём микроблоге. Одна из поклонниц решила уточнить у ведущей телестройки, о чём идёт речь, чем привела Бородину в недоумение.

Сейчас руководители телестройки ведут поиски телеканала, который взялся бы показывать шоу. Но желающих пока не находится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Бородина расстроила поклонников сообщением о неизвестности перспективы «Дома-2». Одна из подписчиц пожаловалась, что утром по привычке включает ТНТ, но «Дома-2» там уже нет.