Бородина ответила на похвальбу Фадеева о закрытии «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/e5a00e48-4d7f-11eb-b6a2-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Бородина прокомментировала высказывание Фадеева о том, что он «активно» приложил руку к закрытию «Дома-2». Об этом продюсер написал в своём микроблоге.

Одна из поклонниц решила уточнить у ведущей телестройки, о чём идёт речь, чем привела Бородину в недоумение. Подумав, телеведущая пришла к такому выводу:

М-да. Я не видела, что он там писал. Я только помню, как он активно снимал наших участников у себя в клипах и продюсировал бывших участников. Только ленивый не пошёл хайпиться на этой истории.

instagram.com/borodylia

Максим Фадеев действительно высказался, что вина в закрытии «Дома-2» лежит и на нём. Он имел в виду нелестные комментарии, которые оставлял по поводу телепроекта. Но подразумевалось, что это сказано в шутку.

Сейчас руководители телестройки ведут поиски телеканала, который взялся бы показывать шоу. Но желающих пока не находится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Бородина расстроила поклонников сообщением о неизвестности перспективы «Дома-2».. Одна из подписчиц пожаловалась, что утром по привычке включает ТНТ, но «Дома-2» там уже нет.