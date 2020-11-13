Бородина опубликовала фото с дочерями на вокзале

Телеведущая Ксения Бородина на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фото с вокзала, на котором она запечатлена вместе с двумя дочерями. Как сообщают СМИ, звезда «Дома-2» собралась ехать в Санкт-Петербург, хотя накануне она праздновала день рождения своей коллеги Ольги Орловой.
На снимке можно увидеть саму Бородину и двух её дочек — Марусю и Теону. На телеведущей надет трендовый трикотажный костюм, а поверх него — стёганый укороченный пуховик.
Девочки тоже выглядят как настоящие модницы. На старшей надет оранжевый костюм и жёлтая куртка. Младшая нарядилась в белые джоггеры и пуховик.
Обожаю поезда и смену обстановки. От поезда в пяти шагах природа сочиняет что-то, — написала Бородина в Instagram.
Подписчики звезды восхитились внешним видом детей и их мамы. Пользователи Сети стали сразу же после публикации поста спрашивать, где Бородина покупает такие вещи для себя и для дочек.
Как ранее передавал NEWS.ru, Ксения Бородина показала в социальной сети свой новый образ.
Знаменитость решила сыграть на контрасте женственного и брутального: она поэкспериментировала со смелым сочетанием летящей юбки из лёгкого материала и массивных чёрных сапог до колена.