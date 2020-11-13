Бородина опубликовала фото с дочерями на вокзале

https://static.news.ru/photo/453fc478-2680-11eb-8abe-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Телеведущая Ксения Бородина на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фото с вокзала, на котором она запечатлена вместе с двумя дочерями. Как сообщают СМИ, звезда «Дома-2» собралась ехать в Санкт-Петербург, хотя накануне она праздновала день рождения своей коллеги Ольги Орловой.

На снимке можно увидеть саму Бородину и двух её дочек — Марусю и Теону. На телеведущей надет трендовый трикотажный костюм, а поверх него — стёганый укороченный пуховик.

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Девочки тоже выглядят как настоящие модницы. На старшей надет оранжевый костюм и жёлтая куртка. Младшая нарядилась в белые джоггеры и пуховик.

Обожаю поезда и смену обстановки. От поезда в пяти шагах природа сочиняет что-то, — написала Бородина в Instagram.

Подписчики звезды восхитились внешним видом детей и их мамы. Пользователи Сети стали сразу же после публикации поста спрашивать, где Бородина покупает такие вещи для себя и для дочек.

Как ранее передавал NEWS.ru, Ксения Бородина показала в социальной сети свой новый образ.

Знаменитость решила сыграть на контрасте женственного и брутального: она поэкспериментировала со смелым сочетанием летящей юбки из лёгкого материала и массивных чёрных сапог до колена.