Бородина объяснила, почему Боня не попала на «Дом-2»

Ксения Бородина рассказала, чем ей так насолила Виктория Боня, которая не попала в ведущие «Дома-2». Бывшая участница считает, что помешала ей сделать карьеру ведущей на когда-то родном проекте именно Бородина.
Не поверив Боне, поклонники напрямую обратились к бессменной ведущей главной телестройки страны, чтобы узнать, так ли это. Ответ был довольно ожидаемым.
Старая гвардия, давно сидящая без работы, решила попиариться и, как всегда, на моём имени. Объясню один раз для всех на пальцах: если кто-то сам по себе является интересной личностью, и руководство проекта заинтересовано в этом человеке, то его пригласят. А если это субстанция, настолько облучённая 5G, что для упоминания в СМИ ей нужно назвать мое имя, то, значит, уровень не тот, — пояснила Бородина в Instagram.
Бородина и Боня публично конфликтуют не в первый раз. Боня критиковала профессиональные качества телеведущей, а та откровенно смеялась над теориями бывшей участницы проекта о чипировании и вышках 5G.
Сейчас ведущими на обновлённом проекте являются Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони, Андрей Черкасов. По словам Бородиной, её буквально завалили вопросами о судьбе шоу всё то время, пока оно не выходило в эфир. Она уверена, что на новом канале проект просуществует долго. Продюсеры обещали, что шоу станет менее скандальным и более искренним.
Как сообщалось ранее, перезапуск реалити-шоу «Дом-2» состоялся на телеканале «Ю» с другим названием и только одной Бородиной в роли ведущей. Из 25 участников десять человек — золотой состав ранее выходившего проекта.