Бородина объяснила, почему Боня не попала на «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/3299fb4e-a250-11eb-9c67-96000091f725_660.jpg Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Бородина рассказала, чем ей так насолила Виктория Боня, которая не попала в ведущие «Дома-2». Бывшая участница считает, что помешала ей сделать карьеру ведущей на когда-то родном проекте именно Бородина.

Не поверив Боне, поклонники напрямую обратились к бессменной ведущей главной телестройки страны, чтобы узнать, так ли это. Ответ был довольно ожидаемым.

nstagram.com/borodylia/

Старая гвардия, давно сидящая без работы, решила попиариться и, как всегда, на моём имени. Объясню один раз для всех на пальцах: если кто-то сам по себе является интересной личностью, и руководство проекта заинтересовано в этом человеке, то его пригласят. А если это субстанция, настолько облучённая 5G, что для упоминания в СМИ ей нужно назвать мое имя, то, значит, уровень не тот, — пояснила Бородина в Instagram.

Бородина и Боня публично конфликтуют не в первый раз. Боня критиковала профессиональные качества телеведущей, а та откровенно смеялась над теориями бывшей участницы проекта о чипировании и вышках 5G.

Сейчас ведущими на обновлённом проекте являются Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони, Андрей Черкасов. По словам Бородиной, её буквально завалили вопросами о судьбе шоу всё то время, пока оно не выходило в эфир. Она уверена, что на новом канале проект просуществует долго. Продюсеры обещали, что шоу станет менее скандальным и более искренним.

Как сообщалось ранее, перезапуск реалити-шоу «Дом-2» состоялся на телеканале «Ю» с другим названием и только одной Бородиной в роли ведущей. Из 25 участников десять человек — золотой состав ранее выходившего проекта.