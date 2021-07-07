Бородина и Омаров решили вопрос с разделом имущества и алиментами

Телеведущая Ксения Бородина подала заявление о разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым в мировой суд. Это значит, что вопросы с разделом совместно нажитого имущества, выплатой алиментов и порядком дальнейшего общения с ребёнком они решили полюбовно, сообщает StarHit.

Иск подан на мировой участок, речь в нём идёт только о расторжении брака. Вопросы, касающиеся раздела имущества и взыскания алиментов, решаются на судебных участках — в заявлении Омаровой К. К. об этом вопрос не стоит, — цитирует издание пресс-службу Кунцевского районного суда.

Беседа супругов с судьёй назначена на 19 июля. Омаровым предстоит рассказать, почему они решили развестись, как разделят совместно нажитое имущество и достигли ли они договорённости относительно дальнейшего воспитания общего ребёнка. У Ксении и Курбана есть дети от предыдущих браков: у Бородиной — дочь Маруся, у Омарова — сын Омар. Общая дочь Теона, судя по последним постам ведущей «Дома-2» в Instagram, останется жить с ней.

Ранее Ксения Бородина прокомментировала предстоящий развод с Курбаном Омаровым. Ведущая шоу «Дом-2» призналась, что «хотела жить долго и счастливо» с мужем, но им пришлось расстаться.