Бородин ответил Пескову по поводу признания Пугачевой иноагентом Бородин: Пугачеву проверяют на аффилированность с иноагентом

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале опубликовал обращение Генпрокуратуры в адрес Минюста России. Певицу Аллу Пугачеву просят проверить на то, относится ли она к категории лиц, аффилированных с иностранным агентом. Так он отреагировал на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что ему не известно об обращении в прокуратуру по поводу артистки.

Дмитрий Сергеевич Песков прокомментировал, <...> что ничего не слышал от властей о признании ее иностранным агентом. Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придется. Других вариантов нет. Пугачеву сейчас проверяют. Дальше все на усмотрение контролирующих органов. От меня уже мало, что зависит в этой истории. Осталось только наблюдать, — написал Бородин.

Из ответа Генпрокуратуры следует, что Пугачеву в обращении в ведомство просят признать именно лицом, аффилированным с иноагентом, а не собственно иностранным агентом, сообщил в своем Telegram-канале юрист Иван Ремесло. Он отметил, что на эту категорию не распространяются требования и ограничения, которые установлены для иностранных агентов.

Вот собственно и все. Аффилированность с иноагентом не порождает статуса иноагента и соответствующих ограничений. То есть даже если обращение удовлетворят (пока не факт) — то ничего не изменится для Пугачевой, — написал Ремесло.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что признание Аллы Пугачевой иностранным агентом дискредитирует сам реестр иноагентов. Он считает, что внесение Примадонны в список может сделать статус иноагента почетным.